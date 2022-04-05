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Украина вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 14:16
Украина вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне Украинские загисники вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта оставили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По словам защитницы, расчистить территорию помогли сами оккупанты, которые в муках будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.

"Что тут скажешь - "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!". Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко - нам тем более. Поэтому пусть каждый незванец поймет, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за российским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", - отметили в ГПСУ.

Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и похитили контейнеры для ремонта оборудования.

Также мы писали, что у оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.

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