Україна повернула контроль на ділянці кордону у Чорнобильській зоні

За словами захисниці, розчистити територію допомогли самі окупанти, які в муках згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.

"Що тут скажеш - "на нездоров’я, вам, ваші несвітлості-світляки!". Якщо путінським алкоголікам-хенералам своїх не шкода - нам тим більше. Тож нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля", - наголосили в ДПСУ.