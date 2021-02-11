Украина вернется к классической модели суда присяжных: что это значит

Глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский заявил, что Украина вернется к классической модели суда присяжных. По его словам, ею пользуется весь цивилизованный мир.

"Мы, скорее, просто возвращаемся к классической модели суда присяжных. У нас сейчас есть скамейка присяжных, которая вместе с судьей решает, виновен человек или нет. Мы прекрасно понимаем, что судья в этой компании - авторитетное лицо. И на его мнение будут полагаться присяжные, среди которых ни один не имеет отношения к правоохранительным органам", - сказал нардеп.

По его словам, структура такого суда будет изменена.

"Заслушивается уголовное дело. В соответствии с количеством и качеством подготовленных доказательств, показаний свидетелей, профессионализма работы адвоката или прокурора, в конце заседания присяжные решают - виновно лицо или нет. Решают судьбу человека сами, без профессионального судьи", - отметил парламентарий.

Монастырский объяснил, что судья не будет участвовать в обсуждении и принятии решения.

"Его работа - справедливо назначить потом наказание", - сказал нардеп.