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Україна повернеться до класичної моделі суду присяжних: що це означає

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 15:35
Україна повернеться до класичної моделі суду присяжних: що це означає Фото: суд (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Глава правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський заявив, що Україна повернеться до класичної моделі суду присяжних. За його словами, нею користується увесь цивілізований світ.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Ми, скоріше, просто повертаємось до класичної моделі суду присяжних. У нас наразі є лава присяжних, яка разом із суддею вирішує, винна людина чи ні. Ми чудово розуміємо, що суддя в цій компанії - авторитетна особа. І на його думку покладатимуться присяжні, серед яких жоден не має стосунку до правоохоронних органів", - сказав нардеп.

За його словами, структуру такого суду буде змінено.

"Заслуховується кримінальна справа. Відповідно до кількості та якості підготовлених доказів, показів свідків, фаховості роботи адвоката чи прокурора, наприкінці засідання присяжні вирішують - винна особа чи ні. Вирішують долю людини самі, без професійного судді", - зазначив парламентар.

Монастирський пояснив, що суддя не братиме участь в обговоренні й ухваленні рішення.

"Його робота - справедливо призначити потім покарання", - сказав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці грудня на розгляд президентові Володимиру Зеленському передали Стратегію сталого розвитку судової системи. Вона передбачає запровадження інституту суду присяжних, який вирішує питання винуватості особи.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект, яким спрощується залучення людей для роботи присяжними. Пропонується пом'якшити вікові обмеження, а також забезпечити їм охорону.

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