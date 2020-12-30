Зеленский рассмотрит Стратегию развития судебной системы: что предлагает документ

На рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому передали Стратегию устойчивого развития судебной системы. Она рассчитана на 2021-2025 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Стратегию разработала Комиссия по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.
Документ предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.
Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Он предусматривает аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотрят их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги.
Второй блок - совершенствование процесса судопроизводства. Планируется ввести:
Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного суда. Стратегия предполагает совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения ВС. Предлагается и упростить обращение Верховного суда к Европейскому суду по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам.
Значительное внимание в документе уделяется укреплению судебной независимости и подотчетности.
"Предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов, совершенствования механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в частности с возможным привлечением международных экспертов. Предлагается также реорганизация Государственной судебной администрации", - указано в сообщении.
Кроме того, документ предлагает усовершенствовать квалификационные требования и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; восстановить ответственность судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие мероприятия.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы. По его словам, сейчас государство "воюет" с некоторыми судьями Конституционного суда.
Читайте подробнее в материале РБК-Украина, как Зеленский намерен решать проблемы в судебной системе в то время, когда в стране продолжается конституционный кризис.