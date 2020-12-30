Зеленский рассмотрит Стратегию развития судебной системы: что предлагает документ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому передали Стратегию устойчивого развития судебной системы. Она рассчитана на 2021-2025 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стратегию разработала Комиссия по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.

Документ предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Он предусматривает аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотрят их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги.

Второй блок - совершенствование процесса судопроизводства. Планируется ввести:

институт суда присяжных, который решает вопрос виновности (вины) лица;

механизм пересмотра приговоров в отношении лиц, осужденных к пожизненному или иному длительному лишению свободы, с определением законодательных критериев для такого пересмотра;

институт жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах;

институт выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.

Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного суда. Стратегия предполагает совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения ВС. Предлагается и упростить обращение Верховного суда к Европейскому суду по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам.

Значительное внимание в документе уделяется укреплению судебной независимости и подотчетности.

"Предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов, совершенствования механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в частности с возможным привлечением международных экспертов. Предлагается также реорганизация Государственной судебной администрации", - указано в сообщении.

Кроме того, документ предлагает усовершенствовать квалификационные требования и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; восстановить ответственность судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие мероприятия.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы. По его словам, сейчас государство "воюет" с некоторыми судьями Конституционного суда.

Читайте подробнее в материале РБК-Украина, как Зеленский намерен решать проблемы в судебной системе в то время, когда в стране продолжается конституционный кризис.