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Україна веде переговори з США щодо поставок далекобійних ракет для HIMARS

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Середа 13 липня 2022 18:19
Україна веде переговори з США щодо поставок далекобійних ракет для HIMARS Фото: HIMARS (facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо далекобійних ракет для HIMARS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федіра Веніславського в ефірі телемарафону.

Як відзначив Веніславський, сьогодні на озброєнні ЗСУ є ракети, які здатні вражати на дистанції до 70 кілометрів.

"На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США про необхідність надання нам ракет більшої дальності для HIMARS. Наразі ми маємо до 70 км, а загалом ці ракети різної модифікації здатні вражати об'єкти ворога на більшій глибині. Тому, я думаю, що є всі шанси пробити це і отримати далекобійні ракети", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО та ще більше HIMARS.

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