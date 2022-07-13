Україна веде переговори з США щодо поставок далекобійних ракет для HIMARS

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федіра Веніславського в ефірі телемарафону.

Як відзначив Веніславський, сьогодні на озброєнні ЗСУ є ракети, які здатні вражати на дистанції до 70 кілометрів.

"На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США про необхідність надання нам ракет більшої дальності для HIMARS. Наразі ми маємо до 70 км, а загалом ці ракети різної модифікації здатні вражати об'єкти ворога на більшій глибині. Тому, я думаю, що є всі шанси пробити це і отримати далекобійні ракети", - заявив Веніславський.