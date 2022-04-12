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Украина ведет переговоры с США о гарантиях по выпуску облигаций под минимальный процент

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Киев, Вторник 12 апреля 2022 14:55
Украина ведет переговоры с США о гарантиях по выпуску облигаций под минимальный процент Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Украины ведет переговоры с США о гарантиях, которые позволят выпустить суверенные облигации под минимальную ставку. Украина не рассматривает возможность реструктуризации внешнего долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Украины Сергея Марченко FP.

"Многие политики советуют нам говорить о реструктуризации, но это не наша политика", - сказал министр в интервью.

По его словам, Украина хочет иметь доступ как к льготному, так и коммерческому финансированию, а также иметь возможность продолжать выпуск внешнего долга.

Марченко добавил, что украинское правительство ведет переговоры с США о гарантиях, которые позволят Украине выпустить суверенные облигации по ставкам ниже рыночных и оптимальных для страны в сегодняшних условиях.

Напомним, ранее Украина анонсировала планы о расширении программы внутренних облигаций на международный рынок.

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