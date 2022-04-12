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Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 14:55
Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд України веде переговори з США про гарантії, які дозволять випустити суверенні облігації під мінімальну ставку. Україна не розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка FP.

"Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика", - сказав міністр в інтерв'ю.

За його словами, Україна хоче мати доступ як до пільгового, так і комерційного фінансування, а також мати можливість продовжувати випуск зовнішнього боргу.

Марченко додав, що український уряд веде переговори з США про гарантії, які дозволять Україні випустити суверенні облігації за ставками нижче ринкових і оптимальних для країни в сьогоднішніх умовах.

Нагадаємо, раніше Україна анонсувала плани про розширення програми внутрішніх облігацій на міжнародний ринок.

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