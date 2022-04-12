Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток

Уряд України веде переговори з США про гарантії, які дозволять випустити суверенні облігації під мінімальну ставку. Україна не розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка FP .

"Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика", - сказав міністр в інтерв'ю.

За його словами, Україна хоче мати доступ як до пільгового, так і комерційного фінансування, а також мати можливість продовжувати випуск зовнішнього боргу.

Марченко додав, що український уряд веде переговори з США про гарантії, які дозволять Україні випустити суверенні облігації за ставками нижче ринкових і оптимальних для країни в сьогоднішніх умовах.