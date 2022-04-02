Украина намерена предложить военные облигации зарубежной диаспоре, - Reuters

Украина рассчитывает на новые источники денег для финансирования своих оборонных целей. Страна ищет способы расширить программу выпуска внутренних облигаций на международные рынки капитала, в том числе для диаспоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В конце февраля Киев запустил программу продажи номинированных в гривнах облигаций для сбора средств на борьбу с Россией, получившую название "военные облигации". Правительство заявило, что намерено собрать около 1,36 млрд долларов в рамках своей внутренней программы.

Источник агентства сообщил, что правительство Украины в ближайшие месяцы надеется запустить международный инструмент с фиксированным доходом, который, скорее всего, будет номинирован в долларах США.

"Украина воодушевлена поддержкой, которую она получает не только от официальных кредиторов, но и от более широкой украинской диаспоры и международных регулирующих органов", - сказал источник Reuters.

"Идея состоит в том, чтобы расширить свою текущую программу внутренних облигаций на международную аудиторию", - сказал источник, добавив, что правительство надеется собрать как можно больше, может быть, "сотни миллионов долларов".

Пока неясно, будут ли облигации нацелены на розничную аудиторию, включая большую диаспору страны, или на институциональных инвесторов, или на то и другое.

Облигации диаспоры были успешно использованы несколькими развивающимися странами, например, Израиль использовал их для привлечения десятков миллиардов долларов с 1951 года.

С начала российского вторжения в Украину поступали пожертвования - как наличными, так и в криптовалюте - большая часть из ее большой диаспоры.