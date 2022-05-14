Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали", - Верещук

На данный момент украинская сторона ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали" в Мариуполе. В первую очередь пытаются вытащить тех, кто получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Ирина Верещук переговоры идут сложно. По ее словам, на территории завода находятся несколько сотен раненых, которых нужно спасать в первую очередь. "Следовательно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - отметила она.