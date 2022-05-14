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Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали", - Верещук

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 14 мая 2022 10:26
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали", - Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

На данный момент украинская сторона ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали" в Мариуполе. В первую очередь пытаются вытащить тех, кто получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Ирина Верещук переговоры идут сложно. По ее словам, на территории завода находятся несколько сотен раненых, которых нужно спасать в первую очередь.

"Следовательно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - отметила она.

Напомним, ранее Верещук говорила, что в вопросе эвакуации украинских бойцов с "Азовстали" не стоит преувеличивать роль международных посредников. Поскольку если бы их роль была значительной, то не было бы войны России против Украины.

На территории завода до сих пор остается больше тысячи военных.

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Азовсталь Мариуполь Ирина Верещук
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