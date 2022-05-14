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Україна веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі", - Верещук

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Маріуполь, Субота 14 травня 2022 10:26
Україна веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі", - Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

На даний момент українська сторона веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі" в Маріуполі. В першу чергу намагаються витягнути тих, хто отримав важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, переговори йдуть складно. За її словами, на території заводу знаходяться кілька сотень поранених, яких треба рятувати в першу чергу.

"Отже, спочатку тяжкопоранені і медики, їх дійсно 60 осіб", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Верещук говорила, що в питанні евакуації українських бійців з "Азовсталі" не варто перебільшувати роль міжнародних посередників. Оскільки якби їх роль була значною, то не було б війни Росії проти України.

На території заводу досі залишається більше тисячі військових.

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Азовсталь Маріуполь Ірина Верещук
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