Україна веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі", - Верещук
На даний момент українська сторона веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі" в Маріуполі. В першу чергу намагаються витягнути тих, хто отримав важкі поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, переговори йдуть складно. За її словами, на території заводу знаходяться кілька сотень поранених, яких треба рятувати в першу чергу.
"Отже, спочатку тяжкопоранені і медики, їх дійсно 60 осіб", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Верещук говорила, що в питанні евакуації українських бійців з "Азовсталі" не варто перебільшувати роль міжнародних посередників. Оскільки якби їх роль була значною, то не було б війни Росії проти України.
На території заводу досі залишається більше тисячі військових.
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