Україна веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі", - Верещук

На даний момент українська сторона веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі" в Маріуполі. В першу чергу намагаються витягнути тих, хто отримав важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, переговори йдуть складно. За її словами, на території заводу знаходяться кілька сотень поранених, яких треба рятувати в першу чергу.

"Отже, спочатку тяжкопоранені і медики, їх дійсно 60 осіб", - зазначила вона.