Украина увеличила транзит российского газа в Европу

В мае 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд куб. м, что на 4% больше, чем в апреле. Среднесуточный транзит составил 124 млн куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".
За апрель "Оператор ГТС Украины" протранзитировал в Польшу 0,344 млрд куб. м газа, в Словакию - 2,5 млрд куб. м, в Венгрии - 0, 803 млрд куб. м, в Молдову - 0,189 млрд куб. об.
Как отмечается в сообщении, "Газпром" полностью использует забронированные мощности через Украину.
Кроме того, в мае 2021 года был проведен аукцион по распределению дополнительных прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украина-РФ - точке Суджа. После того как на аукционе 17 мая 2021 года была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн куб. м/сутки на гарантированной основе, ОГТСУ предложил дополнительные прерывистые мощности объемом 63,7 млн куб. м / сутки.
"Однако, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение. Указанный результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах, что подскочили до уровня 333 долларов за тыс. куб. м", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. об).
НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.