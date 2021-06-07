Украина увеличила транзит российского газа в Европу

За апрель "Оператор ГТС Украины" протранзитировал в Польшу 0,344 млрд куб. м газа, в Словакию - 2,5 млрд куб. м, в Венгрии - 0, 803 млрд куб. м, в Молдову - 0,189 млрд куб. об.

Как отмечается в сообщении, "Газпром" полностью использует забронированные мощности через Украину.

Кроме того, в мае 2021 года был проведен аукцион по распределению дополнительных прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украина-РФ - точке Суджа. После того как на аукционе 17 мая 2021 года была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн куб. м/сутки на гарантированной основе, ОГТСУ предложил дополнительные прерывистые мощности объемом 63,7 млн куб. м / сутки.

"Однако, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение. Указанный результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах, что подскочили до уровня 333 долларов за тыс. куб. м", - говорится в сообщении пресс-службы.