Україна збільшила транзит російського газу до Європи

За квітень "Оператор ГТС України" протранзитував до Польщі 0,344 млрд куб. м газу, до Словаччини – 2,5 млрд куб. м, до Угорщини - 0, 803 млрд куб. м, до Молдови - 0,189 млрд куб. м.

Як зазначається в повідомленні, "Газпром" повністю використовує заброньовані потужності через Україну.

Крім того, у травні 2021 року був проведений аукціон з розподілу додаткових переривчастої потужності на всіх точках міждержавного з’єднання, зокрема, на кордоні Україна-РФ - точці Суджа. Після того, як на аукціоні 17 травня 2021 року була розподілена вся запропонована потужність обсягом 15 млн куб. м/добу на гарантованій основі, ОГТСУ запропонував додаткові переривчасті потужності обсягом 63,7 млн куб. м/добу.

"Однак, як і на аналогічному аукціоні наприкінці квітня, російська сторона проігнорувала пропозицію. Зазначений результат і відсутність додаткових обсягів транзиту вплинули на ціни на європейських хабах, що підскочили до рівня 333 доларів за тис. куб. м", - йдеться в повідомленні прес-служби.