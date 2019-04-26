Украина увеличила государственный долг

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2019 года составил 2 146,64 млрд грн или 78,78 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение марта 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,65 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,54 млрд долларов.

По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 372,16 млрд грн (63,92% от общей суммы долга) или 50,36 млрд долларов, внутренний долг - 774,49 млрд грн (36,08%) или 28,42 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 859,16 млрд грн (86, 61% от общей суммы долга) или 68,23 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 287,48 млрд грн (13,39%) или 10,55 млрд долларов.

Напомним, в первом квартале 2019 года Министерство финансов Украины привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн по госдолгу.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Всемирного банка отношение государственного долга к ВВП Украины в 2018 году снизилось до 63,2%. Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%. При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составило 81,2%, в 2017 году - 72,3%.