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Минфин назвал сумму заимствований и выплат госдолга за квартал

Новости » Экономика    05.04.2019 - 11:12
Минфин назвал сумму заимствований и выплат госдолга за квартал

Украина привлекла меньше, чем заплатила по госдолгу

В первом квартале 2019 года Министерство финансов Украины привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 125,6 млрд грн по государственному долгу. Об этом сообщает Минфин в Facebook.

В пресс-службе напомнили, что 2019 год - пиковый по выплатам по погашению государственного долга после реструктуризации долгов, которая состоялась в 2015 году. Плановые платежи по погашению и обслуживанию государственного долга на 2019 год предусмотрены в объеме 458 млрд грн, по сравнению со средним показателем за 2015-2018 годы в сумме 236 млрд грн (без учета реструктуризации и репрофайлінгу).

За первый квартал государственные внутренние заимствования в гривне составили 57,3 млрд грн, а в иностранной валюте - 30,0 млрд грн. Также был привлечен кредит на 529 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития и доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов.

Как отметили в Минфине, на конец квартала по оперативным данным госдолг составил 1859,4 млрд грн против 1860,3 млрд грн на конец 2018 года.

Минфин назвал сумму заимствований и выплат госдолга за квартал

Напомним, общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417,4 млрд грн, из которых 239,2 млрд грн (57,3%) - выплаты по государственному внутреннему долгу и 178,2 млрд грн (42,7%) - выплаты по государственному внешнему долгу.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов в 2019 году планирует заимствовать 345,9 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке - 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Внешние заимствования запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%.

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