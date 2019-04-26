Україна збільшила державний борг

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2019 року становив 2 146,64 млрд грн або 78,78 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом березня 2019 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,65 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,54 млрд доларів.

Станом на 31 березня зовнішній борг станови 1 372,16 млрд грн (63,92% від загальної суми боргу) або 50,36 млрд доларів; внутрішній борг - 774,49 млрд грн (36,08%) або 28,42 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 859,16 млрд грн (86, 61% від загальної суми боргу) або 68,23 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 287,48 млрд грн (13,39%) або 10,55 млрд доларів.

Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року Міністерство фінансів України залучило 112,9 млрд грн запозичень та сплатило 96,5 млрд грн за державним боргом.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Світового банку відношення державного боргу до ВВП України в 2018 році знизилося до 63,2%. Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП в 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%. При цьому 2016 році відношення держборгу до ВВП становило 81,2%, у 2017 році - 72,3%.