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Всемирный банк прогнозирует снижение уровня госдолга Украины

Новости » Экономика    05.04.2019 - 13:55
Всемирный банк прогнозирует снижение уровня госдолга Украины
Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)

Уровень госдолга к ВВП сократится до 60% в текущем году

Всемирный банк прогнозирует снижение уровня государственного долга в Украине. Об этом говорится в докладе ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Как отмечается в материалах, в 2018 году денежно-кредитная политика помогла сохранить макроэкономическая стабильность в Украине. Фискальный дефицит составил 2,1% ВВП (против 2,3% в 2017 году), что помогло уменьшить отношение государственного долга к ВВП до 63,2%.

Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%.

При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составляло 81,2%, в 2017 году - 72,3%.

Всемирный банк прогнозирует снижение уровня госдолга Украины

Напомним, по данным Министерства финансов, государственный долг Украины на конец 2018 года составил 2169 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, номинальный ВВП Украины достиг 3558 млрд грн. Таким образом, отношение долга к ВВП составило 60,9%.

Напомним, общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417,4 млрд грн, из которых 239,2 млрд грн (57,3%) - выплаты по государственному внутреннему долгу и 178,2 млрд грн (42,7%) - выплаты по государственному внешнему долгу.

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