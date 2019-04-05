Всемирный банк прогнозирует снижение уровня госдолга Украины

Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)

Уровень госдолга к ВВП сократится до 60% в текущем году

Всемирный банк прогнозирует снижение уровня государственного долга в Украине. Об этом говорится в докладе ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Как отмечается в материалах, в 2018 году денежно-кредитная политика помогла сохранить макроэкономическая стабильность в Украине. Фискальный дефицит составил 2,1% ВВП (против 2,3% в 2017 году), что помогло уменьшить отношение государственного долга к ВВП до 63,2%.

Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%.

При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составляло 81,2%, в 2017 году - 72,3%.

Напомним, по данным Министерства финансов, государственный долг Украины на конец 2018 года составил 2169 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, номинальный ВВП Украины достиг 3558 млрд грн. Таким образом, отношение долга к ВВП составило 60,9%.

Напомним, общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417,4 млрд грн, из которых 239,2 млрд грн (57,3%) - выплаты по государственному внутреннему долгу и 178,2 млрд грн (42,7%) - выплаты по государственному внешнему долгу.