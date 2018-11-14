Украина увеличила экспорт товаров за 9 месяцев на 10%, импорт на 16%, - Госстат

Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)

Отрицательное сальдо торговли товарами продолжает расти

Экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 34551,1 млн долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 16,1% до 41019,8 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо составило 6468,7 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также негативное 4009,1 млн долларов).

www.ukrstat.gov.ua

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира, сообщили в Госстате.

Напомним, по данным Национального банка Украины, платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов. Как отметили в НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

Отметим, по предварительным данным Государственной фискальной службы, отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.