Дефицит платежного баланса в сентябре увеличился до 580 млн долларов, - НБУ

Фото: Национальный банк (НБУ)

Импорт растет значительно более высокими темпами, чем экспорт

Платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга. В январе - сентябре дефицит текущего счета увеличился до 3,9 млрд долларов по сравнению с 1,5 млрд долларов в соответствующем периоде прошлого года.

По данным НБУ, объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% до 3,3 млрд долларов. В целом за январь - сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% до 31,5 млрд долларов. Импорт товаров в сентябре составил 5,1 млрд долларов, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители. В целом за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров вырос на 15,6% до 40,6 млрд долларов.

Чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил 1,1 млрд долларов (в сентябре прошлого года - 1,3 млрд долларов) и был обеспечен операциями частного сектора прежде всего по торговым кредитам.

Кроме того, в сентябре возобновилось сокращение наличной валюты вне банков (на 142 млн долларов), отражая прежде всего уменьшение спроса на валюту со стороны населения.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 102 млн долларов, 93% которого было направлено в реальный сектор в форме акционерного капитала. За январь - сентябрь этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 1,5 млрд долларов (28% из которых составили операции переоформления долга в уставный капитал).

В целом за январь - сентябрь 2018 года чистый приток средств по финансовому счету сформировался на уровне аналогичного периода 2017 года и составил 3,4 млрд долларов.

По данным НБУ, платежный баланс за январь-сентябрь сведен с дефицитом 418 млн долларов.

Напомним, что по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-августе 2018 года составило 5,0 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).