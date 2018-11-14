Україна збільшила експорт товарів за 9 місяців на 10%, імпорт на 16%, - Держстат

Ілюстративне фото (pzcu.gov.ua)

Негативне сальдо торгівлі товарами продовжує зростати

Експорт товарів з України за січень-вересень 2018 року становив 34551,1 млн доларів, що на 10,3% більше порівняно з аналогічнім періодом 2017 року, імпорт зріс на 16,1% до 41019,8 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, негативне сальдо склало 6468,7 млн доларів (за 9 місяців 2017 року також негативне 4009,1 млн доларів).

www.ukrstat.gov.ua

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу, додали у Держстаті.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, платіжний баланс у вересні 2018 року зведений з дефіцитом на рівні 582 млн доларів. Як відзначили в НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу.

Відзначимо, за попередніми даними Державної фіскальної служби, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 10 місяців становить 7,595 млрд доларів.