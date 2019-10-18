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В Кабмине исключают скорое отсоединение от энергосистемы России

Новости » Энергетика    18.10.2019 - 12:33
В Кабмине исключают скорое отсоединение от энергосистемы России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина рассчитывает через три года объединиться с энергосистемой Европы

Украина в ближайшее время не сможет отсоединиться от энергосистемы Российской Федерации. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил замминстра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона принимает все меры для скорейшего отсоединения от энергосистемы России.

"Но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой", - отметил Шубин.

Он также подчеркнул, что исторически энергосистемы России и Украины объединены.

"И только часть Украины - Бурштынский энергоостров - имеет соединение с энергосистемой Европы. Наша цель - полностью объединиться с энергосистемой Европы", - добавил он.

Он уточнил, что на сегодня существует "технический импорт" электроэнергии из России в виде "технологических перетоков".

Напомним, ранее сообщалось, что США помогут защитить энергосистему стран Балтии от кибератак России. Отметим, чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.

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