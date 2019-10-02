В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина прекратила закупать электричество у РФ в 2015 году

Украина стала экспортировать электроэнергию из России после 4-летнего перерыва. Об этом в комментарии российским СМИ сообщила компания "Интер РАО", которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии.

Как отмечается, вернуться к импорту Украину заставили якобы проблемы с углем для теплоэлектростанций из-за ситуации на востоке Украины.

"Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель "Интер РАО".

Напомним, о возобновлении коммерческих поставок электроэнергии из России 2 октября сообщила компания "Укрэнерго".

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" начал продавать в Украине электроэнергию из Беларуси. Компания заключила долгосрочный контракт с "Белэнерго".

Также РБК-Украина сообщало, согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года стал возможен импорт электрической энергии в Украину. По закону внедряется новая модель рынка, которая предполагает равный доступ всех участников к сети, в том числе и внешних. Это касается поставщиков из Беларуси и России.