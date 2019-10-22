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Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії

Новини » Енергетика    22.10.2019 - 18:43
Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Мито на російську електроенергію встановлено у розмірі 2%

Кабінет міністрів України встановив мито на імпорт електроенергії з Росії. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", заявив голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус.

За його словами, на сьогодні вже діє мито на імпорт електроенергії з Росії в розмірі 2%. Він також зазначив, що українська влада продовжить моніторинг потоків імпортованої електроенергії і втрутяться в ситуацію, якщо імпорт з одного джерела перевищить 5%.

"Поточний імпорт електроенергії з РФ становить менше 1%, цей обсяг ніякої загрози нам не несе, він у межах похибки. Якщо згадати 2015 рік, то там комерційний імпорт російської електроенергії був понад 1 тис. МВт - це в 10 разів більше, ніж зараз", - додав Герус.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталій Шубін заявив, що Україна найближчим часом не зможе від'єднатися від енергосистеми Російської Федерації. Він також підкреслив, що технічні передумови для об'єднання з енергосистемою Європи з'являться через три роки.

Раніше також президент Володимир Зеленський схвалив зміну порядку продажу імпортованої електроенергії.

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