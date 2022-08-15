Украина устанавливает все больше данных о российских военных преступниках, - Зеленский

Украина работает над установлением полных данных о российских военных преступниках. Все изверги обязательно будут нести ответственность за свои действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
"Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство", - отметил глава государства..
Зеленский поблагодарил разведчиков, правоохранителей, журналистов и всех, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Все эти изверги обязательно понесут ответственность.
Президент также добавил, что молчаливое созерцание преступлений военных РФ приближает к соучастию. В то же время отказ от реальной борьбы - к помощи злу, что творит Россия.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты проводят массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах.
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