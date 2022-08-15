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Украина устанавливает все больше данных о российских военных преступниках, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина работает над установлением полных данных о российских военных преступниках. Все изверги обязательно будут нести ответственность за свои действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

"Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство", - отметил глава государства..

Зеленский поблагодарил разведчиков, правоохранителей, журналистов и всех, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Все эти изверги обязательно понесут ответственность.

Президент также добавил, что молчаливое созерцание преступлений военных РФ приближает к соучастию. В то же время отказ от реальной борьбы - к помощи злу, что творит Россия.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты проводят массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины