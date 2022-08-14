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Зеленский обратился к россиянам: молчание о войне приближает к соучастию

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Киев, Воскресенье 14 августа 2022 22:22
Зеленский обратился к россиянам: молчание о войне приближает к соучастию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, которые выступают против войны, и призвал громко заявить об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия, а отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит этим вы поддерживаете", - отметил он.

По его мнению, не имеет значение, где находятся граждане России, для того, чтобы осудить агрессию.

"И где бы вы не находились - как на территории России, так и за рубежом, - ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит - против войны", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Россия направила на захват Донбасса колоссальные ресурсы, и самые горячие точки на этом направлении - Авдеевка, Марьинка, Пески и Бахмут.

Он также отметил, что каждый российский оккупант на Запорожской атомной электростанции станет мишенью для украинской армии.

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