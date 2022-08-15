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Україна встановлює дедалі більше даних про російських воєнних злочинців, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Україна працює над встановленням повних даних про російських воєнних злочинців. Усі нелюди обов'язково нестимуть відповідальність за свої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство", - зазначив глава держави.

Зеленський подякував розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Усі ці нелюди обов'язково понесуть відповідальність.

Президент також додав, що мовчазне споглядання злочинів військових РФ наближує до співучасті. Водночас відмова від реальної боротьби - до допомоги злу, що коїть Росія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти проводять масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України