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Оккупанты начали массовую фильтрацию в Мелитополе: ищут партизан

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 14 августа 2022 21:53
Оккупанты начали массовую фильтрацию в Мелитополе: ищут партизан Фото: оккупанты начали массовую фильтрацию в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты проводят массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", - написал он.

Также Федоров отметил, что из-за атаки по железнодорожному мосту на юго-западном направлении от Мелитополя оккупанты не могут перебрасывать свои эшелоны со стороны Крыма.

Оккупанты начали массовую фильтрацию в Мелитополе: ищут партизан

Как сообщалось раньше, украинские партизаны взорвали железнодорожный мост под Мелитополем. Он частично уничтожен.

Кроме того, Федоров сообщал, что командование российской армии передислоцируются в Мелитополь после подрыва мостов в Херсонской области.

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