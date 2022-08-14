Оккупанты начали массовую фильтрацию в Мелитополе: ищут партизан

"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", - написал он.

Также Федоров отметил, что из-за атаки по железнодорожному мосту на юго-западном направлении от Мелитополя оккупанты не могут перебрасывать свои эшелоны со стороны Крыма.