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Украина не успеет подготовиться к местным выборам в ОРДЛО до 25 октября, - Кравчук

Автор: Максим Зайченко

Он также назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина для деоккупации этих территорий  

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (РФ, Украина, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что местные выборы в Украине и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не пройдут одновременно. Речи о переносе голосования не идет.

Об этом Кравчук сказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, речи о переносе местных выборов не идет, а выборы на оккупированных территориях не смогут состояться одновременно с голосованием на всей территории Украины.

"Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы", - сказал Кравчук.

Он также заявил, что большинство жителей оккупированных территорий не хотят вернуться в состав Украины на прежних правах.

"Большинство людей не хотят (вернуться в состав Украины, - ред.). Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, но иметь возможность общаться с Россией", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина для деоккупации этих территорий.

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"Что касается самого статуса Донбасса... Это особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы даем особые права, свободы и так далее. И второе: мы предлагаем свободную экономическую зону всей Донецкой области и Луганской области", - проинформировал Кравчук.

Также он заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в Швейцарию, Швецию или Финляндию.

Напомним, на последнем заседании ТКГ Россия выдвинула требование, чтобы в постановлении парламента о местных выборах было указано, что они проводятся на всей территории Украины, в том числе в ОРДЛО.

Вопрос пересмотра постановления ВР о местных выборах могут поднять на встрече политических советников "нормандской четверки", которая может состояться уже в августе.

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