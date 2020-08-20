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Кравчук разъяснил свое обращение к Раде по поводу постановления о местных выборах

Киев, Четверг 20 августа 2020 14:41
Кравчук разъяснил свое обращение к Раде по поводу постановления о местных выборах
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Он не знает, поддержат ли это в Раде

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отправил обращение Верховной раде об изменении постановления о местных выборах. Он просит, чтобы его привели в соответствие с минскими договоренностями.

Об этом он заявил в интервью "Украина 24".

По его словам, в постановлении должно быть написано, что местные выборы должны проходить по всей Украине.

"Потому что далее (по тексту, - ред.) "кроме" и дальше идет... Тут возникает вопрос, что это противоречит и минским договоренностям и формуле Штайнмайера, которую приняли главы государств", - заявил он.

Он не знает, поддержат ли это в Раде.

"Моя задача снять любое блокирование, если это а) не затрагивает суверенитет, независимость Украины и территориальную целостность. Такие документы я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - добавил он.

Напомним, 20 августа Леонид Кравчук направил в Верховную раду обращение с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах и закона о местном самоуправлении.

Ранее глава парламента заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут произойти только при определенных условиях.

Отметим, что Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.

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