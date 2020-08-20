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Переговоры советников "нормандской четверки" могут пройти 28 августа

Киев, Четверг 20 августа 2020 22:00
Переговоры советников "нормандской четверки" могут пройти 28 августа
Фото: встреча лидеров "нормандской четверки" (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

На встрече могут поднять вопрос проведения местных выборов в Украине

Встреча советников "нормандской четверки" может состояться уже до конца этого месяца. Возможно, советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся 28 августа.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дебют Кравчука: что изменилось в переговорах по Донбассу с отставкой Кучмы".

По данным источника РБК-Украина, встреча советников "нормандской четверки" может состояться в Париже или Берлине.

"Потенциально 28 августа. С высокой вероятностью это будет встреча вживую", - уточнил собеседник издания.

Ожидается, что во время встречи политических советников поднимут вопрос изменения постановления Верховной рады о проведении местных выборов в Украине, которое вызывает недовольство у российской стороны.

Отметим, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия требует, чтобы в постановлении Рады было указано, что местные выборы проводятся на всей территории Украины, в том числе на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки" для подготовки предстоящего саммита; Зеленский заявил, что все стороны подтвердили готовность.

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