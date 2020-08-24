Кравчук рассказал, в каком случае переговоры по Донбассу могут перенести из Минска

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Переговоры из Минска могут перенести в другую страну, если Россия введет войска в Беларусь

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (РФ, Украина, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в Швейцарию, Швецию или Финляндию. Это произойдет в том случае, если Россия введет войска в Беларусь.

Об этом Кравчук сказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, переговоры из Минска могут перенести в одну из этих трех стран, если Россия введет войска в Беларусь по просьбе Александра Лукашенко.

"Если будет военная помощь (от России, - ред.), то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего... Это может быть, у нас возможны нейтральные государства, как Швейцария, Швеция и Финляндия", - сказал Кравчук.

Отметим, в Беларуси после президентских выборов 9 августа вспыхнули протесты, которые охватили всю страну, но в основном столичный город Минск.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что о смене места проведения заседаний ТКГ говорить пока рано.

Как писало РБК-Украина, 19 августа на заседании ТКГ стороны согласовали четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования.