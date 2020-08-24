Україна не встигне підготуватися до місцевих виборів ОРДЛО до 25 жовтня, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (РФ, Україна, ОБСЄ) Леонід Кравчук заявив, що місцеві вибори в Україні та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не пройдуть одночасно. Мова про перенесення голосування не йде.

Про це Кравчук сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, мова про перенесення місцевих виборів не йде, а вибори на окупованих територіях не зможуть відбутися одночасно з голосуванням на всій території України.

"Враховуючи особливості, ми вже не зможемо до 25 жовтня підготувати там вибори", - сказав Кравчук.

Він також заявив, що більшість жителів окупованих територій не хочуть повернутися у склад України на колишніх правах.

"Більшість людей не хочуть (повернутися у склад України, - ред.). Але вони хотіли б бути в складі України в автономному режимі. Вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, але мати можливість спілкуватися з Росією", - сказав Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ також назвав компроміси, на які готова піти Україна для деокупації цих територій.

"Що стосується самого статусу Донбасу... Це особлива система місцевого самоврядування на Донбасі. Ми даємо особливі права, свободи й так далі. І друге: ми пропонуємо вільну економічну зону всій Донецькій області та Луганській області", - поінформував Кравчук.

Також він заявив, що переговори з Донбасу можуть бути перенесені у Швейцарію, Швецію або Фінляндію.

Нагадаємо, на останньому засіданні ТКГ Росія висунула вимогу, щоб у постанові парламенту про місцеві вибори було зазначено, що вони проводяться на всій території України, в тому числі в ОРДЛО.

Питання перегляду постанови ВР про місцеві вибори можуть підняти на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки", яка може відбутися вже в серпні.