ru
ua

Україна не встигне підготуватися до місцевих виборів ОРДЛО до 25 жовтня, - Кравчук

Автор: Максим Зайченко

Він також назвав компроміси, на які готова піти Україна для деокупації цих територій

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (РФ, Україна, ОБСЄ) Леонід Кравчук заявив, що місцеві вибори в Україні та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не пройдуть одночасно. Мова про перенесення голосування не йде.

Про це Кравчук сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, мова про перенесення місцевих виборів не йде, а вибори на окупованих територіях не зможуть відбутися одночасно з голосуванням на всій території України.

"Враховуючи особливості, ми вже не зможемо до 25 жовтня підготувати там вибори", - сказав Кравчук.

Він також заявив, що більшість жителів окупованих територій не хочуть повернутися у склад України на колишніх правах.

"Більшість людей не хочуть (повернутися у склад України, - ред.). Але вони хотіли б бути в складі України в автономному режимі. Вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, але мати можливість спілкуватися з Росією", - сказав Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ також назвав компроміси, на які готова піти Україна для деокупації цих територій.

Популярні новини

"Що стосується самого статусу Донбасу... Це особлива система місцевого самоврядування на Донбасі. Ми даємо особливі права, свободи й так далі. І друге: ми пропонуємо вільну економічну зону всій Донецькій області та Луганській області", - поінформував Кравчук.

Також він заявив, що переговори з Донбасу можуть бути перенесені у Швейцарію, Швецію або Фінляндію.

Нагадаємо, на останньому засіданні ТКГ Росія висунула вимогу, щоб у постанові парламенту про місцеві вибори було зазначено, що вони проводяться на всій території України, в тому числі в ОРДЛО.

Питання перегляду постанови ВР про місцеві вибори можуть підняти на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки", яка може відбутися вже в серпні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКравчукКонтактная група