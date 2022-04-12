Украина усиливает меры безопасности на границах с Беларусью и Приднестровьем

Украина усилила меры безопасности на границе с Молдовой, Приднестровьем и Беларусью. Это необходимо, чтобы предотвратить эскалацию на этих направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"Как и на границе с Молдовой, на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Даже больше - сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину", - заявил Демченко.

Война России против Украины длится сорок восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.