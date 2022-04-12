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Украина усиливает меры безопасности на границах с Беларусью и Приднестровьем

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Вторник 12 апреля 2022 14:27
Украина усиливает меры безопасности на границах с Беларусью и Приднестровьем Фото: Украина усиливает меры безопасности на границах с Беларусью и Приднестровьем (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украина усилила меры безопасности на границе с Молдовой, Приднестровьем и Беларусью. Это необходимо, чтобы предотвратить эскалацию на этих направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"Как и на границе с Молдовой, на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Даже больше - сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину", - заявил Демченко.

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