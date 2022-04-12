Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю й Придністров'ям

"Як і на кордоні з Молдовою, на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше - зараз розглядається можливість вторгнення з Республіки Білорусь в Україну", - заявив Демченко.