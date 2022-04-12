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Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю й Придністров'ям

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Вівторок 12 квітня 2022 14:27
Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю й Придністров'ям Фото: Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю й Придністров'ям (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою, Придністров'ям й Білоруссю. Це необхідно, аби запобігти ескалації на цих напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

"Як і на кордоні з Молдовою, на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше - зараз розглядається можливість вторгнення з Республіки Білорусь в Україну", - заявив Демченко.

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