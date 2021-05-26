Украина усиленно охраняет границы с Беларусью и Россией

Украинские пограничники осуществляют охрану границ с Россией и Беларусью в усиленном варианте. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о возможной опасности из этих направлений.
По его словам, оттуда опасность может прийти в любой момент.
"У нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии, и каждый день мы не пропускаем около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ, которые не попадают на территорию Украины", - сообщил он.
Дейнеко отметил, что границы с Беларусью и РФ охраняют в усиленном режиме.
Отметим, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.
Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке.
Кроме того, он обратился к Западу и заявил о начале новой "не холодной, а ледяной войны".
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у украинских границ остаются десятки тысяч российских военных.