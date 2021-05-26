Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією

Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ .

За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.

"У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України", - повідомив він.

Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.