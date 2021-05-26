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Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією

Автор: Анастасія Рокитна

Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.

"У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України", - повідомив він.

Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.

Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку.

Крім того, він звернувся до Заходу та заявив про початок нової "не холодної, а крижаної війни".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових.

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