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Украина и Турция запустили производство ударных беспилотников

Новости » Общество    20.08.2019 - 17:08
Украина и Турция запустили производство ударных беспилотников
Фото: беспилотник Akinci (ukroboronprom.com.ua)

Новый беспилотник будет способен наносить удары "тяжелыми" ракетами

Ударный беспилотник нового поколения Akinci станет первым совместным проектом украинской компании "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Defence. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Сообщается, что новый беспилотный летательный аппарат будет предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских вооруженных сил.

"Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Akinci относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1 тыс. кг вооружения и находиться в полете сутки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в "Укроборонпроме" пройдет всесторонний аудит. Также было принято решение о создании государственного органа, который должен выполнять функцию акционера.

Также сообщалось, что Украина и США запустили проект сотрудничества в области современной ядерной науки и инженерии. Сотрудничество связано с образованием и исследованием в области современной ядерной науки и инженерии.

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Новости Украины Укроборонпромбеспилотник
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