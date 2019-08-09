ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США и Украина начали совместный ядерный проект

Новости » Общество    09.08.2019 - 12:38
США и Украина начали совместный ядерный проект
Иллюстративное фото (visaglobal.com.ua)

Чалый подчеркнул важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере

Украина и США запустили проект сотрудничества в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Посольства США в Украине.

Как отмечается, посол Украины в США Валерий Чалый отметил важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

"В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии", - сообщили в посольстве.

 

В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки...

Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Четверг, 8 августа 2019 г.

Напомним, в Конгрессе США одобрили еще 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Из них 100 миллионов долларов выделят на летальное вооружение. Проект направлен на оказание ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Канады выделит на поддержку Украины 45 миллионов долларов.

Отметим, в июле 2015 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил новую проектную угрозу для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине.

МИД Украины осудил массовые расстрелы в США Украина просит США увеличить поставки ракетных комплексов Javelin, - посол
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаядерное соглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь