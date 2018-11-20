Турция - Украина: где смотреть матч

Фото: Анталия Стадиум (Александр Гливинский/ffu.ua)

Где и когда начнется товарищеский поединок

Сборная Украины на выезде против Турции проведет заключительный в 2018 году поединок. Трансляция товарищеского матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на Футбол 2 и Украина. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

20 ноября 19:30

Анталья, стадион Antalya Arena

Товарищеский поединок между сборными Турции и Украины состоится 20 ноября в городе Анталья. Увидеть матч в прямом эфире можно на общенациональном канале "Украина".

Кроме того, прямая трансляция поединка начнется на телеканале "Футбол 2" в 19:20. Игру прокомментирует Виктор Вацко.

Матчи сборной Украины сопровождает программа "Главная команда", эфир которой стартует в 18:45. Ведущий программы Иван Гресько вместе с экспертами Вадимом Евтушенко и Евгением Левченко поделятся ожиданиями от игры.

Сразу после окончания матча эфир программы продолжится и вы сможете услышать первые комментарии участников матча, а также анализ экспертов в студии.

Напомним, трое ведущих футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной.