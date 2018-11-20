Турция - Украина: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок
Сборная Украины на выезде против Турции проведет заключительный в 2018 году поединок. Трансляция товарищеского матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на Футбол 2 и Украина. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
20 ноября 19:30
Анталья, стадион Antalya Arena
Товарищеский поединок между сборными Турции и Украины состоится 20 ноября в городе Анталья. Увидеть матч в прямом эфире можно на общенациональном канале "Украина".
Кроме того, прямая трансляция поединка начнется на телеканале "Футбол 2" в 19:20. Игру прокомментирует Виктор Вацко.
Матчи сборной Украины сопровождает программа "Главная команда", эфир которой стартует в 18:45. Ведущий программы Иван Гресько вместе с экспертами Вадимом Евтушенко и Евгением Левченко поделятся ожиданиями от игры.
Сразу после окончания матча эфир программы продолжится и вы сможете услышать первые комментарии участников матча, а также анализ экспертов в студии.
Напомним, трое ведущих футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной.