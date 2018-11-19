Двое ведущих футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной

Фото: игроки сборной Турции (twitter.com/MilliTakimlar)

Они вернулись в расположение своих клубов

Сборная Турции несет кадровые потери накануне товарищеского матча со сборной Украины. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Турции.

Сразу два игрока национальной команды вернулись в расположение своих клубов в связи с полученными накануне травмы. Это защитник Сердар Азиз и полузащитник Хакан Чалханоглу.

Азиз получил повреждение во время предматчевой разминке перед игрой Лиги наций со Швецией (0:1). Чалханоглу же в этой встрече был капитаном сборной Турции и провел на поле все 90 минут игрового времени.

Матч Украина - Турциия пройдет во вторник, 20 ноября, в Анталье. Начало - в 19:30 по киевскому времени.