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Двое ведущих футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной

Новости » Спорт    19.11.2018 - 10:27
Двое ведущих футболистов сборной Турции пропустят матч с Украиной
Фото: игроки сборной Турции (twitter.com/MilliTakimlar)

Они вернулись в расположение своих клубов

Сборная Турции несет кадровые потери накануне товарищеского матча со сборной Украины. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Турции.

Сразу два игрока национальной команды вернулись в расположение своих клубов в связи с полученными накануне травмы. Это защитник Сердар Азиз и полузащитник Хакан Чалханоглу.

Азиз получил повреждение во время предматчевой разминке перед игрой Лиги наций со Швецией (0:1). Чалханоглу же в этой встрече был капитаном сборной Турции и провел на поле все 90 минут игрового времени.

Матч Украина - Турциия пройдет во вторник, 20 ноября, в Анталье. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

Сборная Украины крупно проиграла Словакии в последнем туре Лиги наций Два футболиста довызваны в сборную Украины на ноябрьские матчи
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