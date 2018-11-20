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Украина - Турция: онлайн трансляция

Новости » Спорт    20.11.2018 - 09:11
Украина - Турция: онлайн трансляция
Украина - Турция

РБК-Украина проведет трансляцию товарищеского поединка

Украина - Турция. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на Футбол 2 и Украина. Сборная Украины на выезде против Турции проведет заключительный в 2018 году поединок. Последний спарринг команда Шевченко провела против итальянцев - 1:1. По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне хозяев поля.

20 ноября 19:30
Анталья, Анталья Арена

 

Команда Андрея Шевченко, разгромно проиграв Словакии (1:4) заключительный матч в Лиге наций, проведет последний контрольный поединок в нынешнем году. Но для сборной Украины это поражение ничего с турнирной точки зрения не значило - команда выиграла группу и досрочно квалифицировалась в дивизион А.

Сборная Турции проиграла решающий для себя поединок в рамках турнира. Команда Мирчи Луческу на своем поле уступила Швеции со счетом 0:1 и, заняв последнее место в своей группе, официально вылетела из Лиги В в Лигу С.

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