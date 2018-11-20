Туреччина - Україна: де дивитися матч

Фото: Анталія Стадіум (Олександр Гливинський/ffu.ua)

Де і коли почнеться товариський поєдинок

Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Трансляція товариького матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці господарів поля.

20 листопада 19:30

Анталія, стадіон Antalya Arena

Товариський поєдинок між збірними Туреччини та України відбудеться 20 листопада в місті Анталья. Побачити матч в прямому ефірі можна на загальнонаціональному каналі "Україна".

Окрім того, пряма трансляція поєдинку почнеться на телеканалі "Футбол 2" о 19:20. Гру прокоментує Віктор Вацко.

Матчі збірної України супроводжує програма "Головна команда", ефір якої стартує о 18:45. Ведучий програми Іван Гресько разом з експертами Вадимом Євтушенком і Євгеном Левченком поділяться очікуваннями від гри.

Відразу після закінчення матчу ефір програми продовжиться і ви зможете почути перші коментарі учасників матчу, а також аналіз експертів в студії.

Нагадаємо, три провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною.