Туреччина - Україна: де дивитися матч

Де і коли почнеться товариський поєдинок
Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Трансляція товариького матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці господарів поля.
20 листопада 19:30
Анталія, стадіон Antalya Arena
Товариський поєдинок між збірними Туреччини та України відбудеться 20 листопада в місті Анталья. Побачити матч в прямому ефірі можна на загальнонаціональному каналі "Україна".
Окрім того, пряма трансляція поєдинку почнеться на телеканалі "Футбол 2" о 19:20. Гру прокоментує Віктор Вацко.
Матчі збірної України супроводжує програма "Головна команда", ефір якої стартує о 18:45. Ведучий програми Іван Гресько разом з експертами Вадимом Євтушенком і Євгеном Левченком поділяться очікуваннями від гри.
Відразу після закінчення матчу ефір програми продовжиться і ви зможете почути перші коментарі учасників матчу, а також аналіз експертів в студії.
Нагадаємо, три провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною.