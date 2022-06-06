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Украина и Турция провели переговоры на уровне министров обороны: что обсудили

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Анкара, Понедельник 06 июня 2022 15:31
Украина и Турция провели переговоры на уровне министров обороны: что обсудили Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (halktv com tr)
Автор: Илона Свиридова

Министры обороны Украины и Турции - Алексей Резников и Хулуси Акар - сегодня обсудили безопасный выход турецких сухогрузов из украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

"Во время переговоров мы сосредоточили внимание на обеспечении безопасного прохода наших торговых судов и самолетов А400М, которые стоят в портах Украины, в Турцию", - говорится в сообщении.

В то же время Резников в Twitter отметил, что обсуждалась безопасная навигация.

"Эта неделя началась с разговора с турецким министром обороны Хулуси Акаром. Среди прочего мы обсудили новые проекты в Черноморском регионе, чтобы обеспечить свободную навигацию и безопасность торговых перевозок. Спасибо министру Акару за турецкую гуманитарную помощь, оказанную Украине и ее народу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и Турция согласовали дорожную карту для вывоза украинского зерна из заблокированных портов на Черном море. Схему могут утвердить уже на этой неделе.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу сообщил, что будет обсуждать механизм обеспечения судоходства с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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