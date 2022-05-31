Лавров приедет в Турцию: названы дата и цель визита

Турция готова присоединиться к диалогу Украины и России по вопросу разблокировки портов. К тому же, в начале июня по этому вопросу в Анкару приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Лавров приезжает в Турцию 8 числа (июня, - ред.). Мы сказали и украинцам. Я сказал Дмитрию Кулебе (глава МИД Украины, - ред.), что мы не хотим создавать впечатление, что наша дверь всегда открыта только для одной стороны", - рассказал он, отметив, что визит Лаврова намечен на 8 июня.

По его словам, разблокировке украинских портов мешают мины, установленные Украиной в море в Одесской области. Проблем добавляют и санкции, применяемые к российским судам в сфере страхования, хотя технически те же мины можно обезвредить за 1-2 недели.

"Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили отсюда в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки", - отметил он.

К тому же, Чавушоглу добавил, что Турция работает с ООН по этому вопросу. Ее задача, по мнению министра, состоит в том, чтобы "сделать этот коридор открытым и днем, и ночью".

"У ООН есть предложение. Создание четырехсторонней контактной группы, состоящей из ООН, Турции, России и Украины. Мы сказали "да", - резюмировал он.