Україна і Туреччина провели переговори на рівні міністрів оборони: що обговорили

Міністри оборони України і Туреччини - Олексій Резніков і Хулусі Акар - сьогодні обговорили безпечний вихід турецьких суховантажів з українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk .

"Під час переговорів ми зосередили увагу на забезпеченні безпечного проходу наших торгових суден і літаків А400М, які стоять в портах України, до Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Водночас Резніков у Twitter зазначив, що обговорювалася безпечна навігація.

"Цей тиждень почався з розмови з турецьким міністром оборони Хулусі Акаром. Серед іншого ми обговорили нові проекти в Чорноморському регіоні, щоб забезпечити вільну навігацію і безпеку торгових перевезень. Дякую міністру Акару за турецьку гуманітарну допомогу, надану Україні та її народу", - підкреслив він.