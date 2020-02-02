Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ

Фото: Андрей Сибига (turkey.mfa.gov.ua)

Товарооборот между Украиной и Турцией составляет более 4 млрд долларов

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

По его словам, за последние три года страны вышли на рост взаимного товарооборота.

"Сегодня цифра составляет более 4 млрд долларов США и, если сравнивать с позапрошлым годом, в 2019-м мы имели рост более 9%. Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие Соглашения о ЗСТ. Убежден, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой сторон, поскольку наши страны имеют достаточно развитые промышленность и сельское хозяйство", - отметил посол.

Сибига напомнил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров по соглашению о ЗСТ.

"По результатам нового раунда переговоров могу говорить о сдержанном оптимизме. Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге... Сейчас более 95% положений соглашения согласованы, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 20 января в столице Турции Анкаре прошел очередной раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году Украина и Турция решили создать ЗСТ. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.

В марте 2019 министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Украиной о ЗСТ находятся на последнем этапе. Тогда Чавушоглу заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

Однако в ноябре 2019 заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что на данный момент нет точных сроков подписания соглашения между странами.