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Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск ЗВТ

Новини » Політика     03.02.2020 - 17:11
Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск ЗВТ
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. Про це він повідомив під час брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

"Домовилися дати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі. Відповідний сигнал отримають і представники міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 лютого Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що Україна і Туреччина погодили понад 95% положень угоди про зону вільної торгівлі. За його словами, за останні три роки країни вийшли на зростання взаємного товарообігу.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2018 році Україна і Туреччина вирішили створити ЗВТ. Очікувалося, що угода буде підписана до кінця 2018 року.

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