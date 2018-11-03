Украина и Турция до конца года подпишут соглашение о ЗСТ

Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Благодаря этой договоренности Украина достигнет торгового баланса в 10 млрд долларов

Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

"На этом заседании (7-е заседание Стратегического совета, - ред.) сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке сможем достичь нашей цели - торгового баланса объемом 10 млрд долларов ", - заявил Эрдоган.

Кроме того, по словам Эрдогана, с каждым днем ​​усиливается и развивается сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.

Отметим, ранее Украина и Израиль завершили очередной этап подготовки соглашения о Зоне свободной торговли. Сообщается, что 26 апреля главы украинской и израильской делегаций технически парафировали соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля. Это является следующим шагом на пути к его подписанию.