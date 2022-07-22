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Украина в целом получит от США и партнеров 22 системы HIMARS

Фото: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина в целом получит от США и партнеров 22 реактивных системы залпового огня HIMARS.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.

Отмечается, что Великобритания и Германия передали Украине три подобные системы HIMARS.

Напомним, 20 июля глава объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли заявлял о передаче Украине от США и партнеров 20 систем HIMARS.

Добавим, что Украина уже получила 12 таких систем.

Кроме этого, сегодня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поставки РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц помогли сдержать наступление РФ на Донбассе и стабилизировать ситуацию.

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