Україна загалом отримає від США і партнерів 22 системи HIMARS

Україна загалом отримає від США і партнерів 22 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Stars and Stripes Кейтлін Дорнбос .

Зазначається, що Великобританія та Німеччина також надали Україні три подібні системи HIMARS.

Нагадаємо, 20 липня голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі заявляв про передачу Україні від США та партнерів 20 систем HIMARS.

Додамо, що Україна вже отримала 12 таких систем.

Окрім цього, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що поставки РСЗО HIMARS і 155-мм гаубиць допомогли стримати наступ РФ на Донбасі та стабілізувати ситуацію.